Двухкомнатная квартира загорелась в томской десятиэтажке

Двухкомнатная квартира на девятом этаже загорелась 18 мая в десятиэтажном доме на улице Никитина, в Томске.

Двухкомнатная квартира на девятом этаже загорелась 18 мая в десятиэтажном доме на улице Никитина, в Томске. По данным регионального управления МЧС, в результате пожара в одной из комнат обгорели вещи, закоптились стены и потолок.

Огонь в жилом помещении тушили двенадцать огнеборцев МЧС России. Пострадавших нет, причина возгорания сейчас устанавливается.

Всего за сутки на территории Томской области потушено три пожара: помимо возгорания на Никитина, в пятиэтажном доме на улице Советской, в Томске, горел мусор на лестничной клетке, в СНТ «Коммунальщик» сгорела сухая трава на площади 10000 квадратных метров.

