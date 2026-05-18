Томичка предстанет перед судом за серию магазинных краж

Женщина забрала без оплаты товаров на сумму более 40 тысяч рублей. Фото: прокуратура Томской области

В Томске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, специализирующейся на кражах из торговых точек. По версии дознания, с января по март 2026 года женщина тайком выносила из супермаркетов продукты и товары бытовой химии, пряча их в пакетах или под одеждой. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

В числе похищенного — сырная и колбасная продукция, кондитерские изделия, шоколад, предметы бытовой химии. Всего женщина совершила 10 эпизодов краж на сумму чуть менее 40 тысяч рублей. Похищенное она перепродавала, а вырученные деньги тратила на личные нужды.

В 11-й раз незаметно покинуть торговую точку с товаром ей не удалось благодаря бдительности сотрудника магазина. Обвиняемая полностью признала вину в содеянном. Ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но не встала на путь исправления.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Правоохранительные органы напоминают, что магазины усиливают контроль за сохранностью товаров, а системы видеонаблюдения и работа охраны помогают своевременно пресекать противоправные действия.

