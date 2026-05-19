На западе Томской области 19 мая потеплеет до +24 °С

Фото: Елена Белоусова.
Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области во вторник, 19 мая. По информации синоптиков томского ЦГМС, местами в районах возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер северный с переходом на юго-западный, с порывами до 12м/с.
Температура воздуха в области в дневные часы составит +12…+17°С, на западе региона потеплеет до +19…+24 градусов.
В Томске день пройдет без существенных осадков. Днем в областном центре воздух прогреется до +13…+15 градусов.
В ночь на 21 мая в регионе начнется очередной период похолодания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Пойду попью воды»: как томичка одной фразой отделалась от мошенников и сохранила сбережения
В Томске будут судить работавшего на телефонных мошенников жителя Кемерово
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru