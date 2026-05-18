Бывшему судовому механику из Томска выплатили 125 тысяч рублей компенсации

Предприятие выплатило сотруднику причитающуюся сумму

В Томской области завершена проверка исполнения трудового законодательства по обращению бывшего работника судоходной компании. Как сообщает Томская транспортная прокуратура, в 2024 году заявителю диагностировали профессиональное заболевание, полученное в результате воздействия вредных производственных факторов при работе в должности капитана-сменного механика.

Для защиты прав гражданина транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства были удовлетворены: бывшему сотруднику выплачено 125 тысяч рублей.

Подобные случаи подчеркивают важность соблюдения гарантий для работников, занятых в условиях повышенного производственного риска. Специалисты напоминают, что своевременное обращение в контролирующие органы позволяет восстановить нарушенные права и получить положенные по закону выплаты.

