18-летний курьер предстанет перед судом за обман томских пенсионеров

Юноша выманивал средства у пожилых людей под предлогом ДТП Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кемерово. По версии следствия, молодой человек вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств у пенсионеров. Подробности сегодня сообщили в прокуратуре региона.

В апреле 2026 года сообщники позвонили пожилой томичке и сообщили, что ее зять попал в ДТП. По их словам, из-за родственника пострадала женщина, и для урегулирования ситуации срочно требовались деньги. Испугавшись за судьбу близкого человека, пенсионерка передала прибывшему курьеру 408 тысяч рублей.

По аналогичной схеме была обманута и другая престарелая жительница Томска. Злоумышленники убедили женщину, что ее сын стал виновником аварии с пострадавшими. Молодой человек, приехавший в Томск, получил от перепуганной пенсионерки 170 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Денежные средства в сумме 170 тысяч рублей изъяты сотрудниками полиции в ходе личного досмотра и возвращены потерпевшей. Ущерб, причиненный другой пенсионерке, возмещен частично, в остальной части прокурором района заявлен гражданский иск на сумму чуть менее 385 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Правоохранительные органы напоминают гражданам: не следует переводить деньги незнакомцам под любым предлогом. При подозрительных звонках о происшествиях с родственниками необходимо лично связаться с близкими или обратиться в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фейковый «слив» материалов ЕГЭ за полчаса до экзамена: томским выпускникам на заметку

Вину не признал: стрежевчанина будут судить за покушение на жизнь сына и за убийство несостоявшейся невестки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru