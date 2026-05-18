Томич получил 14 лет за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Следующие 14 лет томич проведет за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Томской области признан виновным в государственной измене и публичном оправдании терроризма. По данным следствия, мужчина фотографировал военные объекты на территории региона и передавал снимки украинским спецслужбам для планирования диверсионно-террористических актов.

«Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сеть Интернет, на срок 2 года», — рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ.

Осужденный оказывал содействие иностранным спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что он систематически фиксировал расположение стратегических объектов и пересылал материалы за рубеж.

Приговор в законную силу пока не вступил. В УФСБ подчеркнули, что вопросы государственной безопасности находятся на постоянном контроле правоохранительных органов, а любые действия, направленные против суверенитета страны, получают соответствующую правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области мужчина несколько раз ударил ножом своих родственников

В Томской области женщину будут судить за полуторамиллионный долг по алиментам

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru