Томич получил 14 лет за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Житель Томской области признан виновным в государственной измене и публичном оправдании терроризма. По данным следствия, мужчина фотографировал военные объекты на территории региона и передавал снимки украинским спецслужбам для планирования диверсионно-террористических актов.
«Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сеть Интернет, на срок 2 года», — рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ.
Осужденный оказывал содействие иностранным спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что он систематически фиксировал расположение стратегических объектов и пересылал материалы за рубеж.
Приговор в законную силу пока не вступил. В УФСБ подчеркнули, что вопросы государственной безопасности находятся на постоянном контроле правоохранительных органов, а любые действия, направленные против суверенитета страны, получают соответствующую правовую оценку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области мужчина несколько раз ударил ножом своих родственников
В Томской области женщину будут судить за полуторамиллионный долг по алиментам
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru