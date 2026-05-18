В Томской области женщину будут судить за полуторамиллионный долг по алиментам

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Колпашевском районе прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Женщина не платит алименты своим детям. Ей предъявлено обвинение по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».
В областной прокуратуре уточнили, что еще в 2018 году суд постановил обязать родительницу выплачивать средства на содержание дочери и сына.
Дама накопила почти 1,5 миллионов рублей задолженности по алиментам, уже не раз привлекалась к ответственности за их неуплату, однако ситуация не изменилась. Уголовное дело направлено в Колпашевский городской суд.
