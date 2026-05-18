В Томской области женщину будут судить за полуторамиллионный долг по алиментам

Еще в 2018 году суд постановил обязать родительницу выплачивать средства на содержание дочери и сына Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Колпашевском районе прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Женщина не платит алименты своим детям. Ей предъявлено обвинение по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

В областной прокуратуре уточнили, что еще в 2018 году суд постановил обязать родительницу выплачивать средства на содержание дочери и сына.

Дама накопила почти 1,5 миллионов рублей задолженности по алиментам, уже не раз привлекалась к ответственности за их неуплату, однако ситуация не изменилась. Уголовное дело направлено в Колпашевский городской суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С середины апреля в Томской области потушено 27 лесных пожаров

Фейковый «слив» материалов ЕГЭ за полчаса до экзамена: томским выпускникам на заметку

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru