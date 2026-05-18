Износ тепловых сетей в Томской области превысил 60%

Более 950 километров трубопроводов требуют срочной замены

По состоянию на конец 2025 года в регионе функционирует 431 источник тепла суммарной мощностью 2,7 тысячи Гкал/час. Пропускная способность очистных сооружений достигает 373 тысяч кубометров воды в сутки. Более 61% коммунальных сетей Томска выработали свой ресурс. Об этом сообщает Томскстат.

Протяженность тепловых и паровых сетей составляет более полутора тысяч километров, водопровода — почти 4 тысячи километров, канализации — около полутора тысяч километров. При этом состояние инфраструктуры вызывает серьезные опасения. Более половины тепловых сетей — 959 километров, или 61,2% — выработали ресурс и нуждаются в замене. Из них почти 700 километров находятся в аварийном состоянии. Наиболее критическая ситуация сложилась в городах, где износ теплотрасс достигает 80%.

С водоснабжением ситуация также требует внимания. Замене подлежат 1 664 километра водопроводных труб: в городах это 57% сетей, в сельской местности — 33%. Централизованным водоснабжением обеспечены 76% домов региона, при этом в городах показатель составляет 84,6%, а в селах — лишь 58%.

Износ канализационных сетей достиг 52,1% — это 726 километров. В городских условиях показатель составляет 60,7%, в сельской местности — 19,7%.

Вместе с тем в 2025 году удалось обновить 39,6 километра водопровода, 8,4 километра тепловых сетей и 1 километр канализации. Количество аварий сократилось: в системе водоотведения — в 2,8 раза, в теплоснабжении — на треть. По водоснабжению число инцидентов осталось на уровне прошлого года — 153 случая, однако на водопроводных сетях зафиксировано снижение на 3,6%.

