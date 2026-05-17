В соседнем с Томской области регионе вернут отопление замерзающим жителям

В преддверии лета сибиряки мерзнут в жилых домах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томск и ряд других населенных пунктов Сибири охватил вернувшийся холод. В Кузбассе ситуация потребовала экстренных мер: властям пришлось вернуть в дома кемеровчан отопление. Об этом сообщило 17 мая «Сибдепо».

Местные жители уже назвали спасительным объявленное решение. Батареи будут нагревать постепенно, так как быстро запустить технически невозможно. Коммунальщики еще не сливали воду из труб для подстраховки, поэтому на возвращение уюта уйдут ориентировочно сутки, по отдельным адресам чуть больше.

Если после принятия данной меры кузбассовцы продолжат мерзнуть, им рекомендовано жаловаться в УК. Уточним, в середине мая-2026 температура воздуха в Кемерове зачастую ощущается как околонолевая и даже минусовая.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» сообщила о новом этапе затяжных дождей.

