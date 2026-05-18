Ночные заморозки до -4°С возможны в Томской области

Синоптики прогнозируют осадки только в области Фото: Елена Белоусова.

Облачно с прояснениями будет в Томске и области во вторник, 19 мая. По информации синоптиков томского ЦГМС, местами в районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северный с переходом юго-западный 2-7м/с, днем местами порывы будут достигать 12м/с.

Температура воздуха ночью составит -4…+1°С, на некоторых территориях потеплеет до +2…+7 градусов. Днем ожидается +12…+17°С, на западе региона столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов.

В Томске день пройдет без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный с порывами до 12м/с. Ночью в областном центре ожидается -1…+1°С, днем воздух прогреется до +13…+15 градусов.

