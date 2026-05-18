НовостиОбщество18 мая 2026 5:05

С середины апреля в Томской области потушено 27 лесных пожаров

Причиной большинства возгораний остается человеческий фактор
Елена Белоусова
На всей территории Томской области действует особый противопожарный режим

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начиная с 17 апреля в Томской области произошло 27 лесных пожаров. По данным областного департамента лесного хозяйства, чаще всего лес в течение месяца горел в Первомайском и Шегарском районах области. В Первомайском районе зафиксировано восемь пожаров, в Шегарском — шесть.

Все лесные пожары были потушены в течение суток с момента обнаружения. Причиной возникновения 26 возгораний стало несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах населением.

По состоянию на 18 мая, на территории региона класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды 1 (низкая пожарная опасность). Действующих лесных пожаров нет.

До 31 мая на всей территории Томской области действует особый противопожарный режим.

