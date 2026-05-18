Житель Томской области рискует остаться без машины за нетрезвое вождение

Сообщения о конфискации авто за пьяную езду в Томской области появляются почти каждую неделю. Фото: Прокуратура Томской области

Бакчарский районный суд Томской области рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в систематическом нетрезвом вождении. Прокуратура района утвердила обвинительный акт по делу.

По версии дознания, в феврале этого года сельский житель после застолья в гостях сел за руль «Киа Сид». Мужчину уже останавливали пьяным за рулем, было вынесено административное наказание за нетрезвое вождение. На этот раз лихача вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они и зафиксировали алкогольное опьянение мужчины.

Вину в содеянном он признал. Иномарка арестована и помещена на спецстоянку. Дальнейшую судьбу машины и наказание для владельца определит суд.

