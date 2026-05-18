В Стрежевом велосипедист сбил ребенка на самокате

На севере Томской области ищут велосипедиста, сбившего ребенка Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ребенок на самокате стал участником ДТП в Стрежевом. По предварительным данным, в воскресенье, 17 мая, велосипедист совершил наезд на семилетнего ребенка, который ехал на самокате.

После столкновения человек, управлявший двухколесным транспортным средством бирюзового цвета, место ДТП покинул. Юному стрежевчанину понадобилась медицинская помощь.

Сейчас велосипедиста ищет полиция. Очевидцев аварии просят звонить в дежурную часть полиции или в ГИБДД.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru