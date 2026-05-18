Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 3:55

В Стрежевом велосипедист сбил ребенка на самокате

Полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия
Елена Белоусова
На севере Томской области ищут велосипедиста, сбившего ребенка

На севере Томской области ищут велосипедиста, сбившего ребенка

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ребенок на самокате стал участником ДТП в Стрежевом. По предварительным данным, в воскресенье, 17 мая, велосипедист совершил наезд на семилетнего ребенка, который ехал на самокате.

После столкновения человек, управлявший двухколесным транспортным средством бирюзового цвета, место ДТП покинул. Юному стрежевчанину понадобилась медицинская помощь.

Сейчас велосипедиста ищет полиция. Очевидцев аварии просят звонить в дежурную часть полиции или в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иномарка сбила четырнадцатилетнего томича на Черемошниках

Житель Томской области рискует остаться без машины за нетрезвое вождение

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru