Иномарка сбила четырнадцатилетнего томича на Черемошниках

Полиция просит откликнуться очевидцев дорожного инцидента. Фото: УМВД России по Томской области

Минувшая неделя в Томске закончилась серьезным дорожным инцидентом — пострадал подросток. По данным полиции региона, в воскресенье, 17 мая, около 22.10, на улице 5-й Армии, около дома № 36, водитель автомобиля «Тойота Камри» совершен наезд на четырнадцатилетнего пешехода.

Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик ранен, его отправили в больницу. В сообщении полиции уточняется, что световозвращающих элементов на одежде ребенка не было.

Требуется помощь очевидцев ЧП. Обращаться нужно по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон: 8 (3822) 794-699.

