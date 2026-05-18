Томским дачникам советуют подкармливать клубнику по этапам для богатого урожая

Неверно прекращать удобрять клубнику после того, как урожай снят Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клубника в период цветения выглядит очень эффектно. Чтобы растение радовало не только внешним видом, но и богатым урожаем, стоить прислушаться к советам опытных дачников, сообщило издание mosaica.ru.

Недостаточно просто поливать и вырывать сорняки с корнем. Прежде всего, следует исключить азотные подкормки в период появления бутонов. На этой стадии нужны калий и фосфор.

В момент цветения растение расходует значительное количество бора, если вещества не хватает, завязь массово осыпается. Поможет внекорневая обработка: опрыскивание по бутонам раствором борной кислоты (1 грамм на 1 литр воды). Дополнительно можно применить корневую подкормку калиевой селитрой — 15 граммов на 10 литров воды.

Рекомендуемая схема подкормок по этапам выглядит так: ранней весной нужна мочевина (10 граммов на 10 литров воды). При появлении бутонов понадобится сульфат калия (20 граммов на 10 литров) и опрыскивание борной кислотой (1 грамм на 1 литр).

Многие садоводы прекращают удобрять клубнику после того, как снимут урожай. Это ошибка, так как именно в этот момент закладываются цветочные почки будущего сезона. Рекомендуется однократное внесение монофосфата калия в конце июля: 10 граммов на 10 литров воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске восстановят дореволюционный дом из усадьбы Петровой

Томский ветеринар: «Смертельна даже вода из вазы! Как растения убивают животных»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru