В Томске восстановят дореволюционный дом из усадьбы Петровой

Здание входит в состав усадьбы томской мещанки Агафьи Петровой. Фотография носит иллюстративный характер Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Деревянный особняк на улице Советской, 11 получит нового арендатора в рамках программы реставрации исторических зданий. Инвестор обязуется отреставрировать объект культурного наследия в обмен на символическую плату. Об этом рассказали в мэрии. Победителем аукциона на право аренды здания стал Андрей Борисов. Ранее этот же предприниматель взял на себя восстановление дореволюционной ночлежки на улице Розы Люксембург, 47.

Дом построен в стиле русского классицизма и сочетает в себе пропорциональность и симметричность, характерные для томского деревянного зодчества. Из декоративных элементов стоит отметить аккуратные минималистичные фартуки и сандрики наличников.

Здание входит в состав усадьбы томской мещанки Агафьи Петровой и признано исторически ценным градоформирующим объектом. Второе строение усадьбы пока не расселено и также имеет статус аварийного.

С начала 2026 года власти Томска нашли инвесторов для реставрации семи объектов по программе «Дом за рубль». Механизм льготной аренды позволяет привлекать частные средства в сохранение архитектурного наследия без расходов из городского бюджета.

Эксперты отмечают, что восстановление деревянных особняков сохраняет уникальный облик Томска и создает предпосылки для развития культурного туризма.

