Публикация «КП-Томск» о гибели восьмилетнего кота Фили вызвала бурную реакцию любителей животных. Читатели комментировали трагический случай мучительной смерти питомца, слизнувшего с шерсти пыльцу лилий. Кто-то делился подобными случаями, а кто-то в шоке признавался, что не знал об опасности цветов. Мы собрали самые показательные реплики и добавили к ним подробную консультацию ветеринара. Врач перечислила растения, являющиеся ядом для животных.
Елена Карпович привела леденящий душу пример со щенками, которые всего лишь покусали луковицу нарцисса. У двоих началась рвота прямо в очереди к врачу, третьего спасали под капельницей. «Берегите своих любимок — они ведь даже рассказать не могут, что у них болит», — добавила читательница.
Елена М. рассказала, что ее кошка 20 лет охотилась за тюльпанами, перекусывала стебельки, и ничего плохого не случилось.
Анжелика Н. призналась: она считала ядовитыми только листья и стебли, но не пыльцу, которой на лилиях бывает очень много. Валентина Бубликова и Наталья Белоглазова поддержали: «Не все в курсе этого! Вот теперь многие узнают».
Елена Терехова предупредила, что почки у кошек могут отказать и без видимых причин. У ее коллеги здоровый крупный кот в возрасте год и четыре месяца умер за один вечер, никаких цветов дома не стояло.
Другая Елена рассказала, как ее кошка пожевала листок из букета, стоявшего в губке. Бедолагу еле откачали, но почки все равно пострадали.
Анна Нагирняк расширила границы переживаний: «Не только пыльца! Многие комнатные растения ядовиты котеюшкам».
Читатель с ником Рубильник выдвинул в комментариях требование: «Предупреждающие объявления должны висеть в магазинах об опасности цветов. Кошки у большинства населения».
Ирина Гурская сообщила, что у нее полный огород лилий, кот их не трогает, но без присмотра женщина своего питомца не оставляет: «Контроль и только контроль».
Светлана Жукова посочувствовала погибшему Филе, заметив, что запах у лилий чересчур сильный.
Читатель с ником Клер Мед добавил: даже людям тяжело переносить этот аромат, а белая лилия недаром считается символом смерти [например, такое значение она имела в Древнем Египте — прим. ред].
Мария Лукомская воскликнула, что такие трагические истории ей знакомы, лилии — смерть для кошек.
Мила поделилась лайфхаком: ей подарили букет лилий, она общипала все тычинки, аромат стал намного слабее, две кошки и две собаки не пострадали.
Некто под ником Сумеречный край выдал почти детективную историю. Студенты в мороз подарили белые лилии его коллеге — преподавателю, и она оставила их в учебной части на тумбочке рядом с его столом. Через полчаса у мужчины резко разболелась голова — до тошноты и потемнения в глазах. Он отнес цветы в холл и проветрил помещение, самочувствие стало улучшаться. «Интересно, студенты по незнанию их подарили или это была тонкая издевка? А то и вовсе покушение на убийство?», — задался вопросом читатель.
Александр Антонов назвал Филю рыжим ласковым чудом с умным взглядом и повторил: от лилий в закрытом помещении кому угодно станет плохо.
Ольга, кошатница со стажем, заявила, что не держит дома вообще никаких цветов, потому что для кошек ядовиты даже комнатные растения с белым соком внутри стебля.
Настасья Белоглазова призналась: у нее много цветов, и она отгоняет от них кошку. Про смертоносность лилий женщина не знала и теперь не будет их покупать.
Александр Серафимов провел параллель с шоколадом, который тоже кажется безобидным, но смертелен для кошек.
Ксения Савина успокоила: сейчас есть сорта лилий, которые совсем не пахнут, и если срезать их в букет, тычинки рекомендуют убирать, чтобы они не пылили.
Теперь — сухая и страшная правда от ветеринара Нины Крыловой. По ее словам, лилия действительно является одним из самых опасных растений для котов. Практически все ее части токсичны и приводят к летальному исходу: лепестки, листья, стебли, пыльца. Смертельная даже вода из вазы.
Для тяжелого отравления питомцу достаточно слизнуть с шерсти несколько пылинок пыльцы, как это и случилось с Филей. Очень быстро, за часы, развивается острая почечная недостаточность.
К сожалению, одними лилиями опасный список не исчерпывается. Для кошек смертельно токсичны также азалия, лилейники, диффенбахия, монстера, спатифиллум, рододендрон, олеандр, цикламен, каланхоэ, тюльпаны и нарциссы (особенно луковицы), хризантемы, ландыши, молочаи и некоторые виды алоэ.
«Для собак список частично совпадает, но отдельно можно выделить олеандр, тис, наперстянка, азалии, а также виноград и изюм — они вызывают сильное поражение почек даже в малой дозе, плюс лук и чеснок», — говорит Нина Крылова.
Симптомы отравления: рвота, слюнотечение, потеря аппетита, вялость, нарушение координации, судороги, проблемы почками и дыханием.
Врач советует при малейшем же подозрении на контакт с токсичным растением везти животное в клинику. Счет в таких случаях идет буквально на часы.
И отдельный список — владельцам пернатых. Для домашних попугаев и других декоративных птиц опасны ландыш, плющ, диффенбахия, олеандр, лилии, азалия, рододендрон, филодендрон, монстера, молочаи, цикламен, тис, нарциссы и тюльпаны, амариллис и также некоторые виды каланхоэ.
У птиц из-за быстрого обмена веществ отравление развивается молниеносно. Появляются слабость, отказ от корма, рвота, понос, нарушение координации, судороги, затрудненное дыхание. Состояние становится критическим за считаные часы.
Нина Крылова добавила: для птиц опасны не только растения, но и пары тефлона при перегреве сковороды, ароматические свечи, эфирные масла, аэрозоли и табачный дым.
Ветеринар посоветовала запомнить все перечисленное, чтобы уберечь пушистых и пернатых любимцев. Ведь они действительно не могут рассказать, что именно им навредило.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала статью «Лилии убили Филю, хлынуло много крови»: томичка поделилась историей жуткой смерти молодого кота.
