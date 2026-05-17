Появились подробности ДТП под Томском — двоим потребовалась медпомощь

«ГАЗ 3102» снесло с проезжей части Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Озвучены детали дорожно-транспортного инцидента, который произошел 17 мая на 27-м км трассы Томск-Каргала-Колпашево. Как сообщил tomsk.mk.ru со ссылкой на областное УМВД, зарегистрировали ЧП ориентировочно в 9:30.

По предварительным данным, контроль над управлением потерял 40-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3102». Он съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи и освещения. Столкновение машины со столбом привело к травмированию шофера и его 45-летней пассажирки. Оба человека оказались в больнице.

Напомним, ранее мы писали, что на месте ЧП работали сотрудники поисково-спасательной службы. Им пришлось деблокировать одного из пострадавших из деформированного авто.

Полицейские выясняют причины и обстоятельств случившейся в Томском районе аварии.

