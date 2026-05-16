СК начал проверку после нападения собак на томичку на улице Лазо

Стаи собак замечают здесь регулярно Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту нападения агрессивных животных на жительницу Томска. Как сообщили в следственном управлении, информация о происшествии на улице Лазо была выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

По данным публикаций, несмотря на неоднократные обращения жителей в профильные службы, меры по отлову безнадзорных животных не принимались.

Следственным отделом по Кировскому району города Томска организовано проведение проверки. В рамках процессуальных действий будет дана правовая оценка всем изложенным обстоятельствам, изучены материалы и показания очевидцев. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Сотрудники ведомства призывают томичей не игнорировать случаи агрессии со стороны безнадзорных животных и своевременно сообщать о таких инцидентах в уполномоченные органы. Своевременная фиксация фактов нападения помогает установить причины происшествий и принять меры по обеспечению безопасности жителей.

«Ключевой фактор — воспитание и история животного»: томская зоозащитница проанализировала случай нападения алабая на ребенка

Томский ветеринар: «Смертельна даже вода из вазы! Как растения убивают животных»

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru