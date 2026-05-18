Тепло возвращается: в Томской области 18 мая воздух прогреется до +18 °С

В начале недели в регионе будет теплее, чем в прошедшие выходные

Жители Томской области могут рассчитывать на комфортную в плане погоды неделю — в регион потеплеет. По данным синоптиков томского ЦГМС, в понедельник, 18 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. В районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем составит +8…+13 °С, местами потеплеет до +18 градусов.

В Томске возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с. В течение дня в областном центре столбики термометров поднимутся до +8…+10 °С.

Уже во вторник в регионе потеплеет до +14…+19 градусов, местами воздух прогреется до до +24 °С.

