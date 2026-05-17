НовостиСпорт17 мая 2026 15:00

«КДВ» забил гол «Рубину-2» на 20-й минуте и продлил серию до восьми побед

Встреча с казанцами состоялась на стадионе «Темп»
Анна КОВАЛЁВА
Момент смог удачно реализовать форвард Даниил Кондраков. Фото: официальный канал «КДВ»

Футбольный клуб «КДВ» одержал восьмую победу подряд в Первенстве России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Игра со второй командой казанского «Рубина» прошла сегодня, 17 мая, на томском стадионе «Темп».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в игре забили на 20-й минуте: полузащитник Максим Палиенко начал атаку, нападающий Александр Коротаев отдал точный пас вразрез, а форвард Даниил Кондраков удачно реализовал момент. Вплоть до концовки команды активно наседали на ворота друг друга. Сибиряки имели значительное преимущество по числу ударов, но счет остался прежним.

Благодаря сегодняшнему успеху «КДВ» продолжает идти без потерь — 24 очка из 24 возможных — и сохраняет первое место в турнирной таблице. «Рубин-2» на данный момент находится на шестой строчке с девятью очками после двух побед, двух ничьих и трех проигрышей.

Ранее томичи уже установили новый рекорд, одержав очередную победу в предыдущем туре. Напомним, перед матчем местный клуб лидировал в чемпионате, опережая ближайших соперников на три очка.

