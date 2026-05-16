Томичка погасила двухмиллионный долг после ареста заложенного дома приставами

Вопрос решился быстро после ареста имущества. Фото: ФССП России по Томской области

Жительница Томской области едва не лишилась загородного дома из-за долгов по кредитам. По суду было принято решение об аресте имущества. После того как обязательства не были исполнены, банк обратился в суд с требованием о передаче заложенного имущества в собственность кредитора. Подробности рассказали в ФССП России по Томской области.

Сотрудники ведомства наложили арест на спорные объекты, а в Росреестре зарегистрировали запрет на распоряжение не только этим имуществом, но и другими активами должницы — объектом незавершенного строительства и дополнительным земельным участком. Такая мера ограничила возможности гражданки по совершению любых сделок с недвижимостью.

Когда заложенные дом и земля были переданы на торги, женщина приняла решение погасить задолженность в размере более двух миллионов рублей напрямую банку и предоставила приставам подтверждающие документы. Однако арест с имущества пока не снят: для этого необходимо оплатить денежное взыскание за нарушение сроков добровольного исполнения обязательств, предусмотренное федеральным законодательством об исполнительном производстве.

Специалисты напоминают томичам, что своевременное исполнение финансовых обязательств позволяет избежать не только потери имущества, но и дополнительных расходов в виде исполнительского сбора. При возникновении сложностей с оплатой кредита рекомендуется обращаться к приставам для обсуждения возможных вариантов решения проблемы.

