Томич лишился 150 тысяч рублей после покупки бытовки в интернете

Продавцы оперативно вышли на связь и пообещали доставить товар в короткие сроки

В Томске произошла еще одна афера в интернете. Томич решил купить бытовку через интернет. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о краже денежных средств. По его словам, в поисках бытовки для дачного участка он нашел привлекательное объявление в сети. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Для оформления сделки злоумышленники потребовали внести аванс в размере половины стоимости. Томич перевел деньги, после чего аферисты вновь связались с ним, сославшись на сложности с доставкой, и настояли на оплате оставшейся суммы.

Покупатель, следуя указаниям собеседников, перечислил полную стоимость товара. После этого связь с продавцами оборвалась, и мужчина осознал, что стал жертвой обмана.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества. Устанавливаются обстоятельства происшествия и данные подозреваемых.

Правоохранители призывают томичей соблюдать осторожность при совершении покупок в интернете. Специалисты рекомендуют не переводить предоплату незнакомым продавцам, проверять реквизиты аккаунтов и пользоваться проверенными торговыми площадками с гарантией безопасности сделок.

