Недополучали в интим-магазине: продавщицам-томичкам более года недоплачивали зарплату

Владельца магазина для взрослых оштрафовали и обязали выплатить более 35-тысяч рублей долга плюс компенсацию морального вреда. Фото носит иллюстративный характер, создано для «КП» нейросетью

В Томске пришлось «встряхнуть» частный бизнес после того, прокуратура обнаружила нарушения в интим-магазине. Трое местных жительниц более года продавали товары для взрослых, не имея договора о трудоустройстве и даже нормальной зарплаты. Об этом «Комсомольской правде — Томск» сообщили в ведомстве 15 мая.

Местный бизнесмен не полностью оплачивал девушкам их труд с октября 2022 года по январь 2024-го. Со стороны работодатели были задержки денег и оговорки. В итоге индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Северске, получил представление от прокуратуры ЗАТО. Более того, мужчина стал фигурантом дела об административном нарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации. ИП назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Надзорное ведомство также потребовало официально признать трудовые отношения между персоналом и бизнесменом, взыскать с него долг по зарплате — более 35 тысяч рублей. К этим деньгам добавить компенсацию за моральный вред. Суд сказал «да» на все три пункта. Права троих продавцов-консультантов уже восстановлены.

