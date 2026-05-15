Пик геомагнитной активности придется на завтрашнее утро

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) предупредили о серьезном возмущении магнитосферы Земли, которое затронет Томск в ближайшие сутки. По прогнозу, 15 и 16 мая в регионе ожидается магнитная буря интенсивностью до 5 баллов (уровень G1) с вероятностью 90%.

Наиболее сильные геомагнитные удары прогнозируются в утренние часы пятницы, начиная с 03:00, с сохранением высокой активности на протяжении всего дня. В субботу, 16 мая, неспокойная обстановка продолжится, однако после 09:00 до 12:00 буря начнет утихать, переходя в стадию спокойного, но возбужденного состояния.

Всплеск геомагнитной активности также прогнозируется в воскресенье, 17 мая. Фото:«Яндекс Погода»

Согласно данным «Яндекс Погоды» эти дни в Томске будут пасмурными, с небольшим дождем и температурой воздуха днем около +11…+12 °C. Ветер усилится, что в сочетании с магнитными колебаниями может усугубить самочувствие метеозависимых людей.

В период геомагнитной активности возможны головные боли, перепады настроения и повышенная утомляемость. Врачи рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, пить больше воды, не перегружать организм тяжелой пищей и интенсивными физическими нагрузками. Особое внимание на свое здоровье стоит обратить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

