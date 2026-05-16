СК начал проверку из-за угрозы разрушения моста в Бакчарском районе

Дорога на мосту практически разрушена Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томской области люди жалуются на разрушенный после паводка мост через реку Бакчар. Как рассказывают жители села Поротниково, они оказались буквально отрезанными от мира. Люди подтверждают, что на мосту практически полностью отсутствует дорожное полотно. Сегодня в СУ СК России по Томской области рассказали, что о проблеме знают и начали расследование.

По словам местных жителей, несмотря на введенные ограничения для большегрузного транспорта, контроль за их соблюдением не осуществляется. Сложившаяся ситуация создает угрозу нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами Бакчарского района.

Следственным отделом по Ленинскому району Томска организовано проведение проверки. В рамках процессуальных действий будет дана правовая оценка изложенным обстоятельствам, изучены материалы и показания заявителей.

Специалисты рекомендуют жителям района соблюдать меры предосторожности при использовании аварийного моста: не превышать установленные ограничения по массе транспорта, сообщать о новых повреждениях в уполномоченные службы и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. О ходе расследования ведомство проинформирует дополнительно.

