В Томской области задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание детей наказывается исправительными или принудительными работами, либо лишением свободы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стрежевом сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске.

Мужчина 1989 года рождения не платил алименты, был осужден по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». После его объявили в федеральный розыск как осужденного, уклонившегося от исправительных работ.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение, что в одной из квартир многоквартирного дома находится человек, разыскиваемый правоохранительными органами. Для проверки информации на место была направлена ближайшая группа задержания.

Росгвардейцы задержали разыскиваемого и передали его коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

