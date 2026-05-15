Общество15 мая 2026 5:05

В Томской области задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

Стрежевчанин был осужден за неуплату алиментов
Елена Белоусова
Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание детей наказывается исправительными или принудительными работами, либо лишением свободы

В Стрежевом сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске.

Мужчина 1989 года рождения не платил алименты, был осужден по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». После его объявили в федеральный розыск как осужденного, уклонившегося от исправительных работ.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение, что в одной из квартир многоквартирного дома находится человек, разыскиваемый правоохранительными органами. Для проверки информации на место была направлена ближайшая группа задержания.

Росгвардейцы задержали разыскиваемого и передали его коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

