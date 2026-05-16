В Томской области высадили 9000 елей в память о героях Великой Отечественной

Посадки охватили территорию в 3 гектара. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

В субботу, 16 мая, в Томской области — в окрестностях деревни Головина высадили живые сосны. Мероприятие прошло в комфортных погодных условиях. На высадку леса приехали целыми семьями, вместе с детьми. В акции приняли участие трудовые коллективы, ветераны специальной военной операции, участники региональной программы «Наши Герои».

Совместными усилиями томичи почтили память земляков, отдавших жизни в боях за Родину. Высаживая «Сад памяти» во всех городах и районах области, жители не только решают задачи нацпроекта «Экологическое благополучие», но и отдают дань уважения поколению Победителей. Пройдут годы, деревья окрепнут и зашумят зелёными кронами, напоминая потомкам о том, какой ценой даётся мир.

Организаторы поблагодарили всех участников акции за неравнодушие к героической истории страны и бережное отношение к природе родного края.

Томский ветеринар: «Смертельна даже вода из вазы! Как растения убивают животных»

Томск встал в 8-балльные пробки в пятницу вечером

