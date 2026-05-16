Томск встал в 8-балльные пробки в пятницу вечером

Вечерние заторы парализовали движение в Томске в пятницу, 15 мая.

В Томске накануне образовались многокилометровые пробки. Наиболее сложная дорожная обстановка сложилась на проспектах Фрунзе и Ленина, Иркутском тракте, а также на улицах Пушкина, Елизаровых, Яковлева и Красноармейской.

Движение также затруднено на проспекте Мира, улицах Нахимова, Большой Подгорной, Белинского и Комсомольском проспекте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам по возможности отложить поездки на вечернее время или выбрать альтернативные маршруты объезда. Владельцам личного транспорта стоит учитывать повышенную загруженность дорог при планировании поездок и закладывать дополнительное время в пути.

По данным навигатора, традиционные пятничные пробки связаны с увеличением трафика в конце рабочей недели, когда горожане массово выезжают с работы и направляются по делам или на отдых.

