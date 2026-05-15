Паром через Обь в Колпашеве изменил маршрут движения

Движение паромов будет осуществляться навстречу друг другу. Фото: Администрация Колпашевского района

Администрация Колпашевского района объявила об изменении маршрута движения паромной переправы через Обь. «Движение паромов будет осуществляться навстречу друг другу с правого берега реки Обь от пристани города Колпашево, с левого берега — от причала в затоне с.Озерное», — говорится в сообщении администрации.

Новые правила начали действовать с пятницы, 15 мая. Также сообщается, что паромная переправа перевозит пассажиров с 4.45 утра до 22.00 часов, по мере загрузки.

После зимней паузы паромная переправа через Обь в районе города Колпашево возобновила работу с 30 апреля.

