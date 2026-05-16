Приставы вернули томичу спрятанный должником автомобиль «Ауди»

Горе-покупатель спрятал автомобиль, не рассчитавшись за него. Фото: ФССП России по Томской области

После заключения договора купли-продажи автомобиля продавец исполнил свои обязательства — передал транспортное средство. Однако покупатель расплачиваться за приобретение не стал, что и стало основанием для обращения в суд. Судебная инстанция приняла решение расторгнуть договор и вернуть автомобиль продавцу.

Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов по Октябрьскому району Томска. Ситуация осложнялась тем, что по адресу проживания должника в микрорайоне Зеленые Горки машина отсутствовала. По всем признакам гражданин намеренно прятал имущество от приставов и взыскателя.

Тем не менее, транспортное средство обнаружили в нескольких кварталах от дома «Ауди» должника. На автомобиле были установлены чужие регистрационные номера. Принадлежность иномарки к предмету спора установили по VIN-номеру и внешним признакам, которые подтвердил законный владелец.

Поскольку ключи от автомобиля несостоявшийся покупатель добровольно не передал, погрузили на эвакуатор и передали собственнику в рамках исполнительного производства.

Специалисты напоминают томичам, что сокрытие имущества от судебных приставов не освобождает от исполнения обязательств и может повлечь дополнительные правовые последствия. Своевременное взаимодействие с взыскателями и исполнительными органами позволяет избежать принудительных мер и лишних расходов.

