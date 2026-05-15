Стрежевчанин едва не убил знакомого из-за денежного долга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Житель Стрежевого получил почти 7 лет колонии за покушение на убийство должника. 26-летний мужчина нанес знакомому множественные удары ножом. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.
Инцидент произошел в июне 2025 года. Подсудимый встретил на улице знакомого, который ранее взял у него деньги в долг и не вернул. Желая поквитаться, стрежевчанин достал нож и нанес оппоненту множественные удары в область грудной клетки.
За деяние нападавшему вынесли приговор. Молодой человек проведет 6 лет и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
В суде подсудимый частично признал вину, объяснив свои действия старыми обидами. Однако государственное обвинение настаивало на квалификации деяния как покушения на убийство. Суд согласился с позицией прокурора и назначил максимальное наказание, предусмотренное для данной категории преступлений с учетом обстоятельств дела.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томском районе задержали двух мужчин за незаконную рубку берез
Житель Колпашевского района получил три года колонии за покупку «соли»
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru