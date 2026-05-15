Стрежевчанин едва не убил знакомого из-за денежного долга

Суд назначил максимально суровое наказание по данной статье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Житель Стрежевого получил почти 7 лет колонии за покушение на убийство должника. 26-летний мужчина нанес знакомому множественные удары ножом. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Подсудимый встретил на улице знакомого, который ранее взял у него деньги в долг и не вернул. Желая поквитаться, стрежевчанин достал нож и нанес оппоненту множественные удары в область грудной клетки.

За деяние нападавшему вынесли приговор. Молодой человек проведет 6 лет и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

В суде подсудимый частично признал вину, объяснив свои действия старыми обидами. Однако государственное обвинение настаивало на квалификации деяния как покушения на убийство. Суд согласился с позицией прокурора и назначил максимальное наказание, предусмотренное для данной категории преступлений с учетом обстоятельств дела.

