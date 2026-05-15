В Томском районе задержали двух мужчин за незаконную рубку берез

Лесорубов поймали на месте преступления. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

Сотрудники лесоохраны Департамента лесного хозяйства Томской области пресекли незаконную вырубку деревьев в Тимирязевском лесничестве. Рейд проводился в окрестностях деревни Нелюбино, где двое граждан самовольно спилили шесть берез. Информацию сообщили в надзорном ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. У задержанных изъяты орудия преступления — бензопила и транспортное средство, а также незаконно добытая древесина. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Незаконная рубка лесных насаждений влечет административную или уголовную ответственность в зависимости от объема ущерба. Департамент лесного хозяйства призывает жителей региона сообщать о подобных нарушениях.

Для связи с лесной охраной работает круглосуточная прямая линия: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Своевременное информирование помогает сохранять лесные ресурсы области.

Патрулирование лесных массивов позволяет своевременно выявлять и пресекать попытки хищения древесины.

