В Томском районе задержали двух мужчин за незаконную рубку берез

Сотрудники лесоохраны Департамента лесного хозяйства Томской области пресекли незаконную вырубку деревьев в Тимирязевском лесничестве. Рейд проводился в окрестностях деревни Нелюбино, где двое граждан самовольно спилили шесть берез. Информацию сообщили в надзорном ведомстве.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. У задержанных изъяты орудия преступления — бензопила и транспортное средство, а также незаконно добытая древесина. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Незаконная рубка лесных насаждений влечет административную или уголовную ответственность в зависимости от объема ущерба. Департамент лесного хозяйства призывает жителей региона сообщать о подобных нарушениях.
Для связи с лесной охраной работает круглосуточная прямая линия: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Своевременное информирование помогает сохранять лесные ресурсы области.
Патрулирование лесных массивов позволяет своевременно выявлять и пресекать попытки хищения древесины.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru