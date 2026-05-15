Житель Колпашевского района получил три года колонии за покупку «соли»

Приговор еще не вступил в законную силу

Колпашевский городской суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. Мужчина осужден на три года один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотического средства. Подробности сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в марте 2026 года колпашевец через интернет приобрел у неустановленного лица 1,34 грамма синтетического наркотика. Забрав закладку из тайника, он принес запрещенное вещество домой для личного употребления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном. Государственный обвинитель обратил внимание суда на то, что преступление совершено в период отбывания обязательных работ за повреждение чужого имущества, что свидетельствует о невозможности исправления без изоляции от общества.

Помимо лишения свободы, суд принял решение о конфискации мобильного телефона, использованного для покупки наркотического средства. Гаджет обращен в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

