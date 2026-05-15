Томские аграрии экспортировали в Китай 1,6 тысячи тонн гороха

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 13 мая оформили 62 фитосанитарных сертификата на партии гороха, выращенного в Томской области и предназначенного для экспорта в Китай. Общий вес отгруженной продукции составил 1 607 тонн. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Погрузка экспортных партий производилась в контейнеры в фасованном виде — в биг-бегах. Этот объем уже достиг 65% от показателя за весь 2025 год, когда в Китай было отправлено 2 460 томского гороха.

Отгруженные партии соответствуют протоколу между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о соблюдении инспекционных и карантинных требований при экспорте. Безопасность продукции подтверждена лабораторными исследованиями, проведенными в аккредитованных ведомствам лабораториях.

Рост экспортных поставок свидетельствует о востребованности томской сельхозпродукции на внешних рынках. В дальнейшем специалисты продолжат контроль за качеством и фитосанитарным состоянием продукции, предназначенной для поставок в Китайскую Народную Республику.

