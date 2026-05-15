В Стрежевом росгвардейцы задержали мужчину из федерального розыска

В Стрежевом сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, объявленого в федеральный розыск. Операция прошла в одном из многоквартирных домов первого микрорайона города. Подробности рассказали в силовом ведомстве.

На маршруте патрулирования силовики получили оперативную информацию о нахождении в квартире разыскиваемого гражданина. На место незамедлительно выехала группа задержания. При проверке документов выяснилось, что мужчина 1989 года рождения уклоняется от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Разыскиваемый был объявлен в федеральный розыск УФСИН по Томской области по части 1 статьи 157 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса об этапировании к месту отбывания наказания.

