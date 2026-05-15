В Томской области нетрезвый мужчина без прав за рулем ВАЗ-21150 съехал в кювет

В машине с нетрезвым водителем ехала его семья — жена и дети Фото: Прокуратура Томской области

Суровое наказание вынес суд в Верхнекетском районе Томской области местному жителю. Он лишился автомобиля из-за пагубного пристрастия к нетрезвому вождению.

Прокуратура Томской области сообщила, что в феврале 2026 года мужчина после застолья с алкоголем решил проехать более двухсот километров, чтобы добраться до удаленного поселка Катайга. В машине лихача находились жена и трое детей. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали факт нахождения водителя в нетрезвом состоянии.

Ранее мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, однако от дальней поездки это его не остановило.

Суд приговорил нарушителя к двумстам часам обязательных работ. Автомобиль ВАЗ-21150, на котором семья пыталась добраться до Катайги, конфискован в доход государства.

