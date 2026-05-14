Видел ребенка и даже не сбавил скорость: томский самокатчик сбил пятилетнего велосипедиста, причинив тяжкий вред здоровью

Томич осужден на 3 года за наезд на ребенка на электросамокате Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске рассматривалось резонансное дело о ДТП с самокатчиком. 38-летний томич получил реальный срок за грубое нарушение ПДД. Мужчина буквально протаранил на электросамокате пятилетнего малыша, которые выезжал с прилегающей дороги на велосипеде. Подробности сегодня рассказали в прокуратуре Томской области.

В июне 2024 года подсудимый, не имея водительского удостоверения, двигался на электросамокате по тротуару на Комсомольском проспекте со скоростью около 35 км/ч. Заметив, как с прилегающей территории на велосипеде выезжает ребенок, он не снизил скорость и сбил пятилетнего мальчика. В результате наезда ребенок получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом теменной кости — повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства томич настаивал, что электросамокат нельзя приравнивать по тяжести последствий к ТС. Но суд с этим не согласился. По мнению гособвинения электросамокат с максимальной скоростью до 60 км/ч и техническими характеристиками, находящимися в пределах пороговых значений для мотоцикла, требует категории «А».

Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на тот же срок. Кроме того, с осужденного взыскано более 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.

Госавтоинспекция напоминает гражданам: электросамокаты с техническими характеристиками, соответствующими мототранспорту, требуют наличия водительского удостоверения категории «А». Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими такими средствами, влечет уголовную ответственность, особенно если последствиями становятся тяжкие телесные повреждения.

Электросамокаты с мощностью, сопоставимой с мотоциклами, приравниваются к механическим транспортным средствам и требуют соответствующего права управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области врезавшийся в иномарку водитель грузовика вину не признал

Пострадавшей в аварии с автобусом оказалась беременная томичка

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru