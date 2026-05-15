НовостиОбщество15 мая 2026 7:55

Томские синоптики прогнозируют мокрый снег в ночь на 16 мая

В субботу воздух в регионе прогреется до +15°С
Елена Белоусова
Дожди и снег по ночам возможны до понедельника включительно

Мокрый снег, грозы и порывистый ветер возможны на территории Томской области в течение ближайших суток. По информации синоптиков томского ЦГМС, в ночь на субботу, 16 мая, в районах области возможны небольшие, местами умеренные дожди, ночью — с мокрым снегом. Днем в отдельных районах — грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северный, местами порывы будут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8°С, по крайнему востоку похолодает до -2°С. Днем ожидается +10…+15 градусов.

В Томске предстоящей ночью осадков не ожидается, днем возможен дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с. Ночью в областном центре ожидается +3…+5°С, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.

