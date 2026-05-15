Два томских села благоустроят на 8,3 млн рублей по президентской программе

Благоустройство общественных пространств в селах Комсомольск и Нелюбино улучшит качество жизни томичей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Томской области реализуют два проекта благоустройства сельских территорий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели направят 8,34 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств.

В селе Комсомольск Первомайского района рядом с рыночной площадью создадут современную зону отдыха. Проект стоимостью 4,8 млн рублей предусматривает монтаж монолитной плиты, установку фонтана, скамеек, урн и разбивку клумб. Новая площадка станет местом притяжения для детей и людей старшего поколения.

В деревне Нелюбино Томского района проведут реконструкцию сквера Памяти защитников Отечества. Стоимость работ составит 3,54 млн рублей. Подрядчик уложит тротуарную плитку, установит фонарные столбы, флагштоки, памятные стелы с датами Великой Отечественной войны, а также элементы благоустройства — скамейки и урны.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» действует с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. За шесть лет в Томскую область направлено 2,5 млрд рублей. Средства пошли на строительство и приобретение более 15 тыс. квадратных метров жилья для 250 семей, возведение спортивных объектов, включая комплекс имени Сергея Белова в Шегарском районе и ледовый корт в Асино, а также ремонт социальных учреждений.

В регионе уже реализовано 56 проектов по благоустройству: созданы игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, проведено освещение, обустроены места для сбора отходов и инженерная инфраструктура, включая станции обезжелезивания и сети водоснабжения.

