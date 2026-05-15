В томской ГКБ № 3 внедрили таргетную терапию для лечения полипов в носу

Таргетная терапия становится альтернативой повторным операциям для пациентов с хроническим полипозным риносинуситом. Фото: пресс-служба ГКБ № 3

Оториноларингологи Городской клинической больницы № 3 имени Б. И. Альперовича начали применять таргетную биологическую терапию для пациентов с тяжелым течением полипозного риносинусита. Это хроническое заболевание сопровождается образованием доброкачественных полипов, постоянной заложенностью носа, снижением обоняния и головными болями. Подробности сообщили в пресс-службе учреждения.

«Лечение в таких случаях часто требует хирургического вмешательства. Очень часто после операций у пациентов возникают рецидивы. В этих ситуациях необходима подобная терапия», — отметил заведующий оториноларингологическим отделением Кирилл Суров.

Используемые препараты блокируют воспалительный процесс, уменьшают размер полипов, улучшают носовое дыхание и способствуют восстановлению обоняния. Курс терапии назначается на срок от одного года с последующим периодическим наблюдением пациента для контроля возможных рецидивов.

Параллельно с внедрением новых методов лечения в больнице модернизируют инфраструктуру. В 2026 году в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» количество коек в оториноларингологическом отделении увеличили с 50 до 60.

Оториноларингологическое отделение ГКБ № 3 остается единственным профильным подразделением такого уровня в Томской области, оказывающим специализированную помощь жителям региона.

