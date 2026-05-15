Томский хирург Байтингер провел уникальную операцию в Африке

После завершения работы в Демократической Республике Конго врачи отправляются в Камерун. Фото: Сайт проекта: glok-mission.ru

В Демократической Республике Конго завершилась работа международной медицинской миссии. С 1 по 14 мая российские врачи, среди которых был томский пластический хирург Андрей Байтингер, проводили операции и консультации, принимали роды, оказывали экстренную помощь и обучали местных коллег современным практическим методикам.

Томич Андрей Байтингер провел операцию по перемещению нервов у двухлетней девочки с акушерским параличом, известным как паралич Дюшена — Эрба. Из-за сложных родов ребенок получил повреждение нервов плечевого сплетения. В результате мышцы, отвечающие за сгибание локтя, оказались парализованы. Ранее такие операции в Конго не проводились.

Позднее аналогичную операцию Андрей Байтингер провел семилетнему мальчику с параличом Дюшена — Эрба. Оба вмешательства стали не только медицинской помощью конкретным детям, но и важной обучающей практикой для местных специалистов.

Миссия проходила в двух городах — Киншасе и Кисангани.

