Томичка потеряла 35 тысяч рублей, купив несуществующего котенка в интернете

Женщину не удивила просьба о полной предоплате

Томичка стала жертвой интернет-мошенников, пытаясь приобрести домашнего питомца. Женщина нашла объявление о продаже котенка на одном из сайтов бесплатных размещений. связавшись с «продавцом», она узнала, что для оформления сделки необходимо перечислить предоплату. Подробности рассказали сегодня в УМВД России по Томской области.

Поверив собеседнику, томичка перевела на указанные счета 35 000 рублей. Однако после получения денег связь с продавцом прервалась. Осознав обман, женщина обратилась с заявлением в ОМВД России по Томскому району.

Сотрудники УМВД России по Томской области напоминают гражданам о правилах безопасности при онлайн-покупках. Не следует переводить предоплату незнакомым лицам, особенно если сделка происходит через доски объявлений. Рекомендуется встречаться с продавцами лично или использовать сервисы безопасной сделки, предусмотренные официальными платформами.

