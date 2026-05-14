В Северске пенсионер отдал мошенникам миллион рублей

Мошенники умело вводят в заблуждение немолодых людей

Житель Северска стал жертвой телефонных мошенников. В полиции Томской области сообщили, что аферисты сумели убедить мужчину 1947 года рождения в том, что неизвестные завладели его банковскими счетами и переводят деньги в поддержку ВСУ.

Жителю закрытого города объявили, что ему грозит уголовная ответственность за деньги, отправленные недружественному государству. Пенсионеру предложили выход из ситуации — обезопасить все имеющиеся накопления, задекларировав их. Мужчина поверил в происходящее, отправился к банкомату и перевел около миллиона рублей на указанные мошенниками счета. Аферисты все время были на связи с жертвой, чтобы не ослаблять психологическое давление.

После перевода денег, мошенники объявили, что все деньги зачислены на некий декларационный счет и в скором времени будут возвращены. Когда этого не произошло, пенсионер пошел в полицию.

В УМВД по Томской области просят обратить внимание на то, что действия злоумышленников чаще всего нацелены на уязвимые группы людей, в том числе пенсионеров. Мошенники умело вводят их в заблуждение, используя психологические приемы, и не дают время на раздумья. Возможные схемы обмана стоит обсуждать с пожилыми родственниками, чтобы не дать им попасть на уловку аферистов.

