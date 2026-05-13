В Томской области выдали почти 500 ипотек за месяц

Жители региона чаще выбирают жилье на вторичном рынке, тогда как спрос на новостройки немного снизился

В марте 2026 года банки в Томской области оформили 498 ипотечных договоров. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных средств достигла 1 млрд 894 млн рублей, показав месячный рост на 31%. Информацию приводит Союз строителей Томской области.

Основной объем сделок пришелся на вторичное жилье: здесь было заключено 396 кредитов (+62% к марту 2025 года) на сумму 1 млрд 368 млн рублей. На первичном рынке оформили 102 договора (-5%) на общую сумму 526 млн рублей.

По итогам первого квартала 2026 года в регионе выдали 1 479 ипотек на 6 млрд 85 млн рублей. Для сравнения, годом ранее эти показатели составляли 878 единиц и 3 млрд 568 млн рублей соответственно.

Средняя сумма кредита в марте составила 3,8 млн рублей, что на 8% меньше показателя марта 2025 года. Средний срок кредитования сократился на 7% и теперь составляет 24 года.

Общая задолженность томичей по ипотеке за год выросла на 9%, достигнув 131 млрд рублей. Уровень просрочки остается стабильным — 0,8%.

