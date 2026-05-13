Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 7:36

В Томской области выдали почти 500 ипотек за месяц

Объем выданных кредитов превысил 1,8 млрд рублей
Екатерина Сафонова
Жители региона чаще выбирают жилье на вторичном рынке, тогда как спрос на новостройки немного снизился

Жители региона чаще выбирают жилье на вторичном рынке, тогда как спрос на новостройки немного снизился

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2026 года банки в Томской области оформили 498 ипотечных договоров. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных средств достигла 1 млрд 894 млн рублей, показав месячный рост на 31%. Информацию приводит Союз строителей Томской области.

Основной объем сделок пришелся на вторичное жилье: здесь было заключено 396 кредитов (+62% к марту 2025 года) на сумму 1 млрд 368 млн рублей. На первичном рынке оформили 102 договора (-5%) на общую сумму 526 млн рублей.

По итогам первого квартала 2026 года в регионе выдали 1 479 ипотек на 6 млрд 85 млн рублей. Для сравнения, годом ранее эти показатели составляли 878 единиц и 3 млрд 568 млн рублей соответственно.

Средняя сумма кредита в марте составила 3,8 млн рублей, что на 8% меньше показателя марта 2025 года. Средний срок кредитования сократился на 7% и теперь составляет 24 года.

Общая задолженность томичей по ипотеке за год выросла на 9%, достигнув 131 млрд рублей. Уровень просрочки остается стабильным — 0,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области мать накопила долг по алиментам свыше 1,5 миллиона рублей

Еще одна ловушка: владельцы загородных участков в Томской области могут попасться на новую уловку мошенников

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru