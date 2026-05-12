Еще одна ловушка: владельцы загородных участков в Томской области могут попасться на новую уловку мошенников

Привлечение к ответственности за нарушения земельного законодательства не может быть внезапным

Новую мошенническую схему начали использовать в России. Жертвы — владельцы загородных участков. Росреестр сообщил, что хозяева недвижимости получают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. В этом же сообщении предлагается оплатить штраф. Причем сделать это можно со скидкой, как происходит с оплатой некоторых штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Для этого нужно перейти по ссылке. Таким образом мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

В Росеестре подчеркивают — основанием для оплаты штрафа может быть только официальное постановление о назначении административного наказания. Более того, следует обратить внимание на еще один важный нюанс: привлечение к ответственности за нарушения земельного законодательства не может быть внезапным. Этому решению предшествуют контрольные мероприятия, о которых собственников извещают заранее.

«Если вы получили сообщение о штрафе за участок, хотя ранее не получали официальных уведомлений о проверке, с высокой вероятностью речь идет о мошенниках», — предупредили в Росреестре.

В ведомстве призывают не переходить по подозрительным ссылкам в смс или в чатах в мессенджерах с угрозами штрафов за нарушения на участках, поскольку по этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются.

Эксперты по кибербезопасности прогнозируют, что поддельных штрафов будет много, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим в СМС-сообщениях или по электронной почте.

