Томская полиция ищет очевидцев декабрьского ДТП

Авария с участием пешехода произошла в середине декабря. Фото: УМВД России по Томской области

УМВД России по Томской области обратилось к томичам с просьбой отозваться свидетелей наезда автобуса на пешехода. Инцидент произошел в декабре 2025 года на проспекте Кирова, 64.

18 декабря, около 18.50, автобус «ПАЗ», которым управлял водитель 1988 года рождения, сбил пешехода. Семнадцатилетняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Юная томичка была травмирована. В момент наезда в салоне автобуса находилось двадцать семь пассажиров. Никто из них не пострадал.

Свидетели ЧП могут обращаться в специализированное отделение полиции по расследованию ДТП. Телефон: 794-719. Можно приехать лично на Иркутский тракт, 79, кабинет 404.

