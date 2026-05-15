В Томской области начались поиски рыбака из Красного Яра

В Кривошеинском районе Томской области пропал местный житель. Томский отряд «ЛизаАлерт» начал поиски.
В ориентировке говорится, что Владимир Андреевич Бурматов из села Красный Яр 11 мая ушел на рыбалку и не вернулся. Пропавший — очень высокий мужчина. Его рост составляет 195 сантиметров. Был одет в зеленый камуфляжный костюм.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эвакуация из ванной: томские спасатели рассказали о работе за неделю
В Томской области задержан находившийся в федеральном розыске мужчина
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru