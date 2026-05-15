В Томской области начались поиски рыбака из Красного Яра

С момента пропажи мужчины пошли пятые сутки. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

В Кривошеинском районе Томской области пропал местный житель. Томский отряд «ЛизаАлерт» начал поиски.

В ориентировке говорится, что Владимир Андреевич Бурматов из села Красный Яр 11 мая ушел на рыбалку и не вернулся. Пропавший — очень высокий мужчина. Его рост составляет 195 сантиметров. Был одет в зеленый камуфляжный костюм.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуация из ванной: томские спасатели рассказали о работе за неделю

В Томской области задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru