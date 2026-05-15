Томск
НовостиОбщество15 мая 2026 5:45

Эвакуация из ванной: томские спасатели рассказали о работе за неделю

Специалисты ТО ПСС снимали застрявшее с пальца кольцо и брали пробы воздуха из вентиляции
Елена Белоусова
Спасатели выезжали на помощь в квартиры, на стройку, на реку. Фото: ТО ПСС

Томская областная поисково-спасательная служба отчиталась о работе за неделю с 4 по 10 мая. За это время спасено десять человек.

7 мая сотрудники ПСО «Центральный» в Томске выезжали на стройку, где с высоты упал человек. Вместе с сотрудниками скорой помощи спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, однако пострадавший скончался.

В этот же день сотрудники отряда брали пробы воздуха из вентиляции. Замеры оказались в норме.

Несколько раз за неделю спасатели были вынужден вскрывать двери в квартиры, чтобы помочь находившимся в помещении людям. В одном случае сотрудники отряда эвакуировали человека, которому стало плохо, из ванны. Пострадавшего транспортировали до машины скорой помощи.

Всего один раз за неделю к специалистам обратились с запросом снять застрявшее на пальце кольцо.

Сотрудники отряда «Восточный» в Асино на этой неделе эвакуировали человека с собакой с небольшого участка суши, отрезанного поднявшейся в реке водой.

