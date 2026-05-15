Деготь и полынь помогут жителям Томской области защитить себя от клещей

Клещи ждут жертву на траве, на деревья они не поднимаются

Вряд ли кого-то обрадует встреча с клещом в лесу или на собственной даче. Весна и лето — время, когда жители Томской области, готовы любыми способами защитить себя от нападения опасного паукообразного. Издание mosaica предлагает за день до выхода на природу постирать одежду, которую собираетесь надеть, дегтярным мылом и капнуть аптечный деготь на швы, носки и шнурки.

Защитят от клещей полынь и пижма. Свежие стебли этих растений разминают и натирают манжеты, щиколотки и воротник перед выходом в лес.

Комбинация методов даст надежную защиту. Важно надевать в лес светлую одежду, заправлять джинсы или брюки в носки, а футболку или рубашку — в штаны.

Как правило, клещи караулят жертву на траве рядом с тропинками. Они ориентируются на запах. Когда человек или животное проходят мимо, клещ цепляется за него и ползет до тех пор, пока не найдет участок, удобный для того, чтобы присосаться.

Клещи распространены практически во всех регионах России. В Сибири наиболее распространены таежный и луговой клещи, а также клещ Павловского.

